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Дин Смит: «Приятно получить первые очки в премьер-лиге»

04:42
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Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит после победы над «Эвертон» в 3-м туре чемпионата Англии (2:0) отметил, что команда и в предыдущих турах играла хорошо. Это была первая победа в этом сезоне.

— Приятно получить первые очки в премьер-лиге, — цитирует BBC Смита. — Наши игры были хорошими: с «Тоттенхэмом» мы были хороши в течение часа, хорошо сыграли с «Борнмутом», поэтому у фанатов был оптимизм. «Эвертон» сыграл ярче, но это было хорошее выступление и победа. Конечно, нам немного повезло, так как «ириски» упустили два отличных шанса. Соперник играет высоко, чем мы и воспользовались.

Астон Вилла — Эвертон

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