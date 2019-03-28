Димитр Бербатов: "Хотел бы видеть де Лигта на "Олд Траффорд" "

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитр Бербатов доволен игрой защитника "Аякса" Маттейса де Лигта и признался, что хотел бы видеть голландца в составе "красных дьяволов", информирует Daily Mirror.

Ранее сообщалось, что 19-летним футболистом интересуются "Барселона", "ПСЖ" и "МЮ".

– Защитник "Аякса" Маттиас де Лигт – это тот игрок, которого я бы хотел видеть на "Олд Траффорд". Хотя понятно, что каждый большой европейский клуб желает его заполучить. Де Лигт играл уверенно для своего возраста в матчах с "Реалом". Думаю, что Виргил ван Дейк уже рассказал ему о хороших сторонах АПЛ. Это может существенно повлиять на решение де Лигта, – приводит слова Бербатова Daily Mirror.

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