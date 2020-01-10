Дэвид Мойес: «Не думаю, что «Вест Хэм» сразу поднимется в зону еврокубков»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес рассказал о планах в лондонском клубе.

— «Вест Хэм» в первую очередь должен расти, — цитирует Мойеса Sky Sports. — Я не думаю, что мы можем сразу подняться с места, на котором мы сейчас находимся, в зону Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы должны идти поэтапно. Я хотел бы сказать, что это будет очень быстро и мы достигнем результата немедленно.

Я думаю, что «Вест Хэм» действительно мог бы пережить период стабильности.

После 20 матчей в АПЛ «Вест Хэм» имеет 22 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице.