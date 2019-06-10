Дэнни Роуз может покинуть "Тоттенхэм"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз не уверен, что останется в клубе. Футболист не исключает, что проигранный "Ливерпулю" финал Лиги чемпионов может стать его последним матчем в футболке "шпор".

– Не секрет, что мое имя называется в числе игроков, которые останутся в команде, – цитирует Sky Sports Роуза. – В течение следующих нескольких недель я планирую просто сидеть сложа руки и наблюдать за тем, что происходит. В любом случае, я готов ко всему, что случится. Если я останусь в "Тоттенхэме" в следующем сезоне – великолепно, если нет, то тоже великолепно. Мне просто нужно подождать и посмотреть.

В завершившемся сезоне 28-летний защитник провел за клуб 37 матчей, в которых отдал 5 голевых передач. Последний матч провел в составе сборной Англии против Швейцарии за третье место в Лиге наций, в котором был заменен на 70-й минуте.