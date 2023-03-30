Де Хеа рассматривает возможный уход из «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Давид де Хеа планирует покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2022/23, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, вратаря не устраивает предложение клуба о новом контракте. Он хочет либо найти новый клуб в Англии, либо вернуться в ла лигу. На данный момент уже есть клубы, которые заинтересованы в услугах 32-летнего игрока.

В любом случае де Хеа придется пойти на сокращение заработной платы.

За «Манчестер Юнайтед» футболист выступает с лета 2011 года. С тех пор испанец провел во всех турнирах 529 матчей, в которых пропустил 575 голов.