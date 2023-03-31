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Сегодня, 08:15

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов вспомнил встречу с Моуринью

Юрий Голышак
Обозреватель
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» вспомнил встречу с Жозе Моуринью.

— Я руководил поездкой в той группе тренеров, которые ездили к нему в «Челси». Сергей Капков организовывал встречу. Слуцкий был, Гаджиев, Бердыев, Шевчук...

— А, это тогда Моуринью вышел к вам в халате и шлепанцах, произнес: «Всем привет!» — и ушел?

— В шлепанцах или кроссовках — не помню. Поприветствовал нас довольно деликатно. А потом добавил: «Не знаю, чему я могу вас научить. Сам учился по книгам советских тренеров».

— Говорили, сломался Моуринью, увидев кожаную кепку тренера Оборина.

— Это не так. Я все помню хорошо.

— А как?

— Моуринью говорил так: «У вас великолепная тренерская школа! Чему вас учить?!»

— После чего отправил на беседы с вами кого-то из помощников?

— Это были отдельные встречи с ассистентами — например, выступал помощник Моуринью, который отвечает за электронную систему контроля за футболистами во время матча. Прямо на базе «Челси» нам демонстрировали всю эту систему. Посмотрели тренировку, которую проводил Моуринью. Никаких секретов!

— Что-то удивило?

— За одну тренировку поменяли три поля. Полчаса работают — переходят на другое!

— Вот это да. А зачем?

— Сохраняют качество травы. Притом что у них на базе этих полей несметное количество. Как раз тогда Шевченко получил травму, так специально для него сделали какую-то песочную яму. Там восстанавливался. Работал отдельно от команды. А уже при Хиддинке была вторая поездка в «Челси» — тогда позволили обойти всю базу.

— Ну и как вам?

— Просто великолепная. Настолько функциональная — ничего лишнего! Там база — это место для тренировок и проведения симпозиумов, пресс-конференций. Бассейн, тренажерный зал, комната для питания... Я хожу, осматриваюсь: чего-то не хватает. Потом понял! Догадаетесь, чего нет?

— Сдаюсь.

— Жилых корпусов!

— Вот это номер.

— Чуть поодаль академия, занимаются старшие возраста. Рядом с основным составом, чтоб была коммуникация. Вот для молодежи какие-то номера есть. Я все обошел, заглянул на парковку. На одном месте написано manager. Спрашиваю: «Это для генерального директора?» «Нет, — отвечают. — Это место Хиддинка».

— Что за автомобиль был у Хиддинка?

— Не помню. Меня удивил автомобиль Анелька. Крохотная спортивная машинка — то ли Lotus, то ли Ferrari...

Жозе Моуринью. «Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью"
Футбол
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
Жозе Моуринью
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Тэмми Абрахам не исключил возвращения в «Челси»

Исполняющий обязанности тренера «Тоттенхэма» Стеллини: «Мы хотим работать до конца сезона, это наш клуб»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.05 22:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.05 22:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.05 22:00
Брайтон – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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