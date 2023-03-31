Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов вспомнил встречу с Моуринью
Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» вспомнил встречу с Жозе Моуринью.
— Я руководил поездкой в той группе тренеров, которые ездили к нему в «Челси». Сергей Капков организовывал встречу. Слуцкий был, Гаджиев, Бердыев, Шевчук...
— А, это тогда Моуринью вышел к вам в халате и шлепанцах, произнес: «Всем привет!» — и ушел?
— В шлепанцах или кроссовках — не помню. Поприветствовал нас довольно деликатно. А потом добавил: «Не знаю, чему я могу вас научить. Сам учился по книгам советских тренеров».
— Говорили, сломался Моуринью, увидев кожаную кепку тренера Оборина.
— Это не так. Я все помню хорошо.
— А как?
— Моуринью говорил так: «У вас великолепная тренерская школа! Чему вас учить?!»
— После чего отправил на беседы с вами кого-то из помощников?
— Это были отдельные встречи с ассистентами — например, выступал помощник Моуринью, который отвечает за электронную систему контроля за футболистами во время матча. Прямо на базе «Челси» нам демонстрировали всю эту систему. Посмотрели тренировку, которую проводил Моуринью. Никаких секретов!
— Что-то удивило?
— За одну тренировку поменяли три поля. Полчаса работают — переходят на другое!
— Вот это да. А зачем?
— Сохраняют качество травы. Притом что у них на базе этих полей несметное количество. Как раз тогда Шевченко получил травму, так специально для него сделали какую-то песочную яму. Там восстанавливался. Работал отдельно от команды. А уже при Хиддинке была вторая поездка в «Челси» — тогда позволили обойти всю базу.
— Ну и как вам?
— Просто великолепная. Настолько функциональная — ничего лишнего! Там база — это место для тренировок и проведения симпозиумов, пресс-конференций. Бассейн, тренажерный зал, комната для питания... Я хожу, осматриваюсь: чего-то не хватает. Потом понял! Догадаетесь, чего нет?
— Сдаюсь.
— Жилых корпусов!
— Вот это номер.
— Чуть поодаль академия, занимаются старшие возраста. Рядом с основным составом, чтоб была коммуникация. Вот для молодежи какие-то номера есть. Я все обошел, заглянул на парковку. На одном месте написано manager. Спрашиваю: «Это для генерального директора?» «Нет, — отвечают. — Это место Хиддинка».
— Что за автомобиль был у Хиддинка?
— Не помню. Меня удивил автомобиль Анелька. Крохотная спортивная машинка — то ли Lotus, то ли Ferrari...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4