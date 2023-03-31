Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов вспомнил встречу с Моуринью

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» вспомнил встречу с Жозе Моуринью.

— Я руководил поездкой в той группе тренеров, которые ездили к нему в «Челси». Сергей Капков организовывал встречу. Слуцкий был, Гаджиев, Бердыев, Шевчук...

— А, это тогда Моуринью вышел к вам в халате и шлепанцах, произнес: «Всем привет!» — и ушел?

— В шлепанцах или кроссовках — не помню. Поприветствовал нас довольно деликатно. А потом добавил: «Не знаю, чему я могу вас научить. Сам учился по книгам советских тренеров».

— Говорили, сломался Моуринью, увидев кожаную кепку тренера Оборина.

— Это не так. Я все помню хорошо.

— А как?

— Моуринью говорил так: «У вас великолепная тренерская школа! Чему вас учить?!»

— После чего отправил на беседы с вами кого-то из помощников?

— Это были отдельные встречи с ассистентами — например, выступал помощник Моуринью, который отвечает за электронную систему контроля за футболистами во время матча. Прямо на базе «Челси» нам демонстрировали всю эту систему. Посмотрели тренировку, которую проводил Моуринью. Никаких секретов!

— Что-то удивило?

— За одну тренировку поменяли три поля. Полчаса работают — переходят на другое!

— Вот это да. А зачем?

— Сохраняют качество травы. Притом что у них на базе этих полей несметное количество. Как раз тогда Шевченко получил травму, так специально для него сделали какую-то песочную яму. Там восстанавливался. Работал отдельно от команды. А уже при Хиддинке была вторая поездка в «Челси» — тогда позволили обойти всю базу.

— Ну и как вам?

— Просто великолепная. Настолько функциональная — ничего лишнего! Там база — это место для тренировок и проведения симпозиумов, пресс-конференций. Бассейн, тренажерный зал, комната для питания... Я хожу, осматриваюсь: чего-то не хватает. Потом понял! Догадаетесь, чего нет?

— Сдаюсь.

— Жилых корпусов!

— Вот это номер.

— Чуть поодаль академия, занимаются старшие возраста. Рядом с основным составом, чтоб была коммуникация. Вот для молодежи какие-то номера есть. Я все обошел, заглянул на парковку. На одном месте написано manager. Спрашиваю: «Это для генерального директора?» «Нет, — отвечают. — Это место Хиддинка».

— Что за автомобиль был у Хиддинка?

— Не помню. Меня удивил автомобиль Анелька. Крохотная спортивная машинка — то ли Lotus, то ли Ferrari...