Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике.

«Рангник — топ-тренер, который пришел помочь «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Фреда Sky Sports. — Рангник хочет, чтобы я сделал все возможное. Ральф знает, какая у меня энергия. Его подход к работе отличается от подхода предыдущего тренера, но мы должны адаптироваться к этому, должны начать все сначала«.

Полузащитник отметил, что команде надо выкладываться на тренировках изо всех сил.

«У нас были хорошие и не очень хорошие результаты в последних нескольких матчах, но мы довольны победой над «Брайтоном». Теперь нам нужно продолжать совершенствоваться. У нас впереди напряженный месяц с множеством важных встреч, поэтому нужно продолжать выкладываться по максимуму», — сказал он.

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

23 февраля манкунианцы сыграют с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.