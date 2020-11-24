Де Брейне согласовал новый контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник Кевин Де Брейне продлит контракт с «Манчестер Сити», сообщает TodoFichajes.

По информации источника, 29-летний бельгиец достиг договоренности о продлении соглашения с клубом до конца июня 2025 года. Зарплата хавбека вырастет, он будет самым высокооплачиваемым футболистом «горожан» наравне с нападающим Рахимом Стерлингом.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Нынешний контракт полузащитника действует до конца июня 2023 года.