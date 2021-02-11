Де Брейне недоволен условиями нового контракта с «Ман Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне ведет переговоры с клубом о новом контракте, сообщает The Athletic.

По данным источника, футболист недоволен условиями, которые предлагает «Сити». Бельгиец рассказал одному из одноклубников по сборной, что новый контракт с «горожанами» будет меньше, чем нынешний. Также де Брейне не устраивает тот факт, что клуб готов платить Лионелю Месси любые деньги в случае его перехода. Хавбек считает, что заслуживает большего.

Нынешнее соглашение 29-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 15 передач. «Манчестер Сити» является лидером турнирной таблицы АПЛ.