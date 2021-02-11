Моуринью сравнил матч «Тоттенхэма» против «Эвертона» с игрой в «кошки-мышки»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Эвертона» (4:5 доп. вр.) в 1/8 финала Кубка Англии.
«Я остался и доволен, и недоволен матчем. Мы хорошо работали с мячом, создавали моменты, забивали, показывали характер. Проблема в том, что атакующий футбол приносит победу, когда команда не ошибается больше, чем создает. Мы забили 4 раза и этого было недостаточно. Все было похоже на игру в «кошки-мышки». Мышью были наши ошибки, а футболисты, как кошки, пытались избавиться от них», — приводит Goal слова Моуринью.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии состоится в четверг, 11 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/a-bit-like-the-mouse-and-the-cat-mourinho-reflects-on-incredible-/1mvqrmo0t6bm610i0rx49lae37
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