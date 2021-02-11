Форвард «Эвертона» Калверт-Льюин получил травму в матче Кубка Англии против «Тотттенхэма»
11:58
Тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон сообщил, что нападающий команды Доминик Калверт-Льюин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (5:4).
«Похоже, у Доминика травма подколенного сухожилия, но пока точной информации нет. Это может стать небольшой проблемой для него», — цитирует talkSPORT Фергюсона.
В сезоне-2020/21 Калверт-Льюин провел 25 матчей за «Эвертон», на его счету 18 голов и 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/830930/fa-cup-reaction-everton-tottenham-live-man-united-diallo-liverpool-mourinho-bale-ancelotti/
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