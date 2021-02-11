Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Форвард «Эвертона» Калверт-Льюин получил травму в матче Кубка Англии против «Тотттенхэма»

11:58
Теги:

Тренер «Эвертона» Данкан Фергюсон сообщил, что нападающий команды Доминик Калверт-Льюин получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии против «Тоттенхэма» (5:4).

«Похоже, у Доминика травма подколенного сухожилия, но пока точной информации нет. Это может стать небольшой проблемой для него», — цитирует talkSPORT Фергюсона.

В сезоне-2020/21 Калверт-Льюин провел 25 матчей за «Эвертон», на его счету 18 голов и 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/830930/fa-cup-reaction-everton-tottenham-live-man-united-diallo-liverpool-mourinho-bale-ancelotti/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир