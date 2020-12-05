Дайер заявил, что был близок к уходу из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер рассказал, что собирался покинуть команду в минувшее трансферное окно.

— Я определенно думал об этом, — приводит Daily Mail слова Дайера. — Я чувствовал, что не получаю того, чего хочу. Не хотел оставаться в клубе, зная, что у меня последний год контракта. В клубе это тоже понимали и продлили соглашение со мной. Моуринью был прав, что не ставил меня в состав, ведь без меня команда выигрывала. Тем не менее, мне удалось привыкнуть к игре на позиции защитника, хотя сначала было сложно.

Я сказал Моуринью: «Хочу играть в центре защиты». Перед игрой с «Челси» он заявил: «Вот твой шанс, иди и покажи, на что способен». Я принял вызов. Именно это мне и было нужно. Это была возможность, я почувствовал себя нужным.

В сезоне-2020/21 Дайер провел 13 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями.