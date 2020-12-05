Дайер заявил, что был близок к уходу из «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер рассказал, что собирался покинуть команду в минувшее трансферное окно.
— Я определенно думал об этом, — приводит Daily Mail слова Дайера. — Я чувствовал, что не получаю того, чего хочу. Не хотел оставаться в клубе, зная, что у меня последний год контракта. В клубе это тоже понимали и продлили соглашение со мной. Моуринью был прав, что не ставил меня в состав, ведь без меня команда выигрывала. Тем не менее, мне удалось привыкнуть к игре на позиции защитника, хотя сначала было сложно.
Я сказал Моуринью: «Хочу играть в центре защиты». Перед игрой с «Челси» он заявил: «Вот твой шанс, иди и покажи, на что способен». Я принял вызов. Именно это мне и было нужно. Это была возможность, я почувствовал себя нужным.
В сезоне-2020/21 Дайер провел 13 матчей за «Тоттенхэм» и не отличился результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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