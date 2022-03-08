Дайер уверен, что Кейн станет рекордсменом АПЛ по голам

Защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер считает, что его одноклубник Харри Кейн может стать самым результативным игроком в истории АПЛ.

«Если бы я делал ставки, то поставил на то, что Кейн побьет рекорд. 100 процентов», — цитирует BBC Дайера.

Кейн оформил дубль в матче 28-го тура против «Эвертона» (5:0) и теперь у него 176 голов за карьеру в английской премьер-лиге. Он обошел по этому показателю экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри.

Первая тройка лучших бомбардиров в истории АПЛ выглядит следующим образом: Алан Ширер — 260, Уэйн Руни — 208, Эндрю Коул — 187.