Кейну осталось забить один гол, чтобы догнать Лэмпарда по голам в АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Нападающий лондонской команды Харри Кейн оформил дубль.

Как сообщает Opta, Кейн достиг отметки в 176 голов в английской премьер-лиге. Только пять игроков забили больше него за всю историю турнира.

На 5-м метсе идет Фрэнк Лэмпард — 177 голов, затем Серхио Агуэро — 184 гола. Первая тройка выглядит следующим образом: Алан Ширер — 260, Уэйн Руни — 208 и Эндрю Коул 187.