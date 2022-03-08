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Сегодня, 01:37

Кейну осталось забить один гол, чтобы догнать Лэмпарда по голам в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 5:0. Нападающий лондонской команды Харри Кейн оформил дубль.

Как сообщает Opta, Кейн достиг отметки в 176 голов в английской премьер-лиге. Только пять игроков забили больше него за всю историю турнира.

На 5-м метсе идет Фрэнк Лэмпард — 177 голов, затем Серхио Агуэро — 184 гола. Первая тройка выглядит следующим образом: Алан Ширер — 260, Уэйн Руни — 208 и Эндрю Коул 187.

Гарри Кейн
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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АПЛ: «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.03 15:30
Лестер – Лидс
 1 : 0
5.03 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 4 : 0
5.03 18:00
Бернли – Челси
 0 : 4
5.03 18:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 0 : 2
5.03 18:00
Норвич – Брентфорд
 1 : 3
5.03 18:00
Ньюкасл – Брайтон
 2 : 1
5.03 20:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
6.03 17:00
Уотфорд – Арсенал
 2 : 3
6.03 19:30
Ман. Сити – МЮ
 4 : 1
7.03 23:00
Тоттенхэм – Эвертон
 5 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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