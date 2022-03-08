Конте верит, что «Тоттенхэм» может попасть в четверку по итогам сезона

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте после победы над «Эвертоном» (5:0) в 28-м туре чемпионата Англии отметил, что команда готов бороться за попадание в четверку лучших.

«Я уверен, что мои игроки и болельщики очень довольны этим матчем. Очень важные три очка для нас. Будем бороться до конца за лучшую позицию в таблице. Определенно гонка за четверку лучших продолжается. Думаю, что мы становимся сильнее во многих аспектах.

Необходимо избегать взлетов и падений и быть стабильной командой. Сейчас мы должны взять на себя ответственность и бороться за место в Лиге чемпионов. Конечно, это будет непросто. У нас должны быть амбиции, и думаю, что мы можем это сделать", — цитирует BBC Конте.

Сейчас «Тоттенхэм» идет на 6-м месте в турирной таблице АПЛ, набрав 45 очков. У «Арсенала», идущего на четвертой строчке, на 3 очка больше.