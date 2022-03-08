Кейн рад обойти Анри в списке бомбардиров в истории АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал выход на 6-е место в списке бомбардиров в истории АПЛ. Он оформил дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Эвертона» (5:0).

«За последние несколько лет моя игра немного изменилась. Я играл десятку в молодежной команде. Поскольку команды и менеджеры меняются, вы должны адаптировать свою игру.

Тьерри был одним из величайших нападающих, которых мы видели, так приятно обойти его в списке бомбардиров, и, надеюсь, мой рекорд продолжит расти", — цитирует BBC Кейна.

Кейн забил за карьеру 176 голов в английской премьер-лиге. Он опередил по этому показателю экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри, у которого 175 голов.