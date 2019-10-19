Давид Луиз: «Арсенал» может побороться за чемпионство в этом сезоне»

Защитник «Арсенала» Давид Луиз уверен, что его команда может побороться за победу в чемпионате Англии. После 8 туров лондонский клуб идет на 3-м месте в турнирной таблице.

— Если вы не думаете, что сможете выиграть турнир, вы ничего не добьетесь в своей жизни, — цитирует Sky Sports Луиза. — Я хочу выигрывать титулы с «Арсеналом». Думаю, что этот клуб заслуживает того, чтобы снова проявить себя. Команда становится лучше, и теперь мы находимся на третьем месте в таблице, но мы хотим закончить этот сезон, борясь за титул.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр