Тилеманс отказался продлевать контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс намерен покинуть клуб. Футболист отказался продлевать соглашение, которое рассчитано до 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что клуб готов продать Тилеманса за 35 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний бельгиец выступает за «Лестер» с июля 2019 года.

В сезоне-2021/22 Тилеманс провел 26 матчей за «лис», на его счету 5 голов и 3 результативные передачи.