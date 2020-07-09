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«Давайте двигаться от игры к игре». Салах — о гонке за «Золотой бутсой»

07:13

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после победы над «Брайтоном» в 34-м туре чемпионата Англии (3:1) признался, что тренировал розыгрыш углового с Эндрю Робертсоном. Египтянин в этой встрече оформил дубль.

— Мы тренировали с Эндрю это вчера и два дня назад, — цитирует BBC Салаха. — Наконец, Роббо помог мне, и я доволен этим (смеется). Голевые передачи? Думаю, что у меня достаточно их с того момента, как я приехал сюда. «Золотая бутса»? Давай двигаться от игры к игре.

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