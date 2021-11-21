Даррен Флетчер станет временным тренером «МЮ» после увольнения Сульшера
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер в ближайшее время покинет клуб.
Как сообщает журналист Николо Скира, и.о. главного тренера станет экс-хавбек «МЮ» Даррен Флетчер. Его первым помощником будет Майкл Кэррик, который входит в тренерский штаб Сульшера.
После поражения «МЮ» от «Уотфорда» (1:4) руководство клуба обсуждает с Сульшером все детали расторжения контракта. Согласно текущему контракту, увольнение специалиста может стоить «МЮ» 7,5 миллиона фунтов.
«Манчестер Юнайтед» потерпел крупнейшее с 1989 года поражение в чемпионате от выходца из низшего дивизиона. Из последних пяти матчей АПЛ они проиграли четыре, а в трех из них пропустили не менее четырех голов.
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