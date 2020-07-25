Daily Mail: переигровки в Кубке Англии будут отменены на один сезон

Чтобы облегчить расписание клубов АПЛ в следующем сезоне, переигровки во всех раундах Кубка Англии будут отменены, утверждает Daily Mail.

FA уже согласилась отменить все переигровки в Кубке Англии на один сезон. В первую очередь это решение принято в интересах представителей высшего дивизиона.

Также издание сообщает, что клубы АПЛ, выступающие в еврокубках, пригрозили сняться с Кубка английской лиги, если им не разрешат там сыграть молодежными командами.