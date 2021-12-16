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Фирмину может вернуться в состав «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

09:36
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберту Фирмину может вернуться в состав мерсисайдцев в матче 17-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Роберту тренировался в общей группе во вторник, я думаю, он в состоянии играть. Кертис Джонс провел первую тренировку, частично занимался с командой, так что его возвращение на поле тоже должно случиться скоро. Это очень своевременно. Впереди достаточно загруженный период, возвращение двух важных футболистов — отличная новость», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

Фирмину получил повреждение в игре 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0), который состоялся 3 ноября. С тех пор 30-летний бразилец не появлялся на поле.

Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 16 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11669/12496126/roberto-firmino-liverpool-striker-in-contention-to-return-from-injury-against-newcastle

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Иван Торопцев все материалы автора

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