Фирмину может вернуться в состав «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий Роберту Фирмину может вернуться в состав мерсисайдцев в матче 17-го тура АПЛ против «Ньюкасла».

«Роберту тренировался в общей группе во вторник, я думаю, он в состоянии играть. Кертис Джонс провел первую тренировку, частично занимался с командой, так что его возвращение на поле тоже должно случиться скоро. Это очень своевременно. Впереди достаточно загруженный период, возвращение двух важных футболистов — отличная новость», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

Фирмину получил повреждение в игре 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:0), который состоялся 3 ноября. С тех пор 30-летний бразилец не появлялся на поле.

Матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл» состоится сегодня, 16 декабря. Начало встречи — в 23.00 (мск).