Червиченко: «От того, как сыграл Мудрик в матче с «Ливерпулем», я охренел»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика за «Челси». 22-летний украинец впервые вышел в старте лондонцев в матче 21-го тура чемпионата России с «Ливерпулем» (0:0).

«Смотрел, как вышел Мудрик в игре с «Ливерпулем», он реально очень хорош. Можно было подумать, что это политический трансфер, огромные деньги. Я охренел, как он вышел. Пацан просто звезда. Отдает, бежит. Если ничего не произойдет в ментальном плане, он будет круче Шевченко. Вошел в игру без стеснения, все по месту и по делу. Есть, возможно, проблемы в восприятии футболиста — весь в наколках, выглядит немного странновато, он совсем молодой парень. Начал смотреть со стартовым негативным восприятием, но то, как он проявил себя — я впечатлен», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Мудрик 15 января официально перешел в лондонский «Челси». Его продажа стала рекордной для «Шахтера».

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.