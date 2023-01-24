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Червиченко: «От того, как сыграл Мудрик в матче с «Ливерпулем», я охренел»

Червиченко высказался о дебюте полузащитника Мудрика за «Челси»
Виктория Кравченко
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Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, что думает об игре украинского полузащитника Михаила Мудрика за «Челси». 22-летний украинец впервые вышел в старте лондонцев в матче 21-го тура чемпионата России с «Ливерпулем» (0:0).

«Смотрел, как вышел Мудрик в игре с «Ливерпулем», он реально очень хорош. Можно было подумать, что это политический трансфер, огромные деньги. Я охренел, как он вышел. Пацан просто звезда. Отдает, бежит. Если ничего не произойдет в ментальном плане, он будет круче Шевченко. Вошел в игру без стеснения, все по месту и по делу. Есть, возможно, проблемы в восприятии футболиста — весь в наколках, выглядит немного странновато, он совсем молодой парень. Начал смотреть со стартовым негативным восприятием, но то, как он проявил себя — я впечатлен», — цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Мудрик 15 января официально перешел в лондонский «Челси». Его продажа стала рекордной для «Шахтера».

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро предусмотрено в качестве бонусов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chervichenko-ot-togo-kak-sy-gral-mudrik-v-matche-s-liverpulem-ya-ohrenel-on-budet-kruche-shevchenko/
Эдуард Мудрик
ФК Челси
Андрей Червиченко
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2
 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
5
 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
6
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
7
 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
8
 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
9
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
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 Челси 20 8 5 7 22-21 29
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 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
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 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
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 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
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 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
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 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
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 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
19
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 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
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5.02 19:30
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