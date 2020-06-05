«Челси» заплатит за Вернера 60 миллионов евро

«Челси» заплатит за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера 60 миллионов евро, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 15 процентов от суммы трансфера получит «Штутгарт», из которого Вернер перешел в «Лейпциг» в 2016 году. Сообщается, что сделка завершена, осталось только оформить документы. Вернер получит контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год и возможными бонусами за выступления, который будет действовать до конца июня 2025 года.

Done deal! Timo #Werner joins #Chelsea. Blues pay his clause (€ 60M) to #Leipzig. He has reached an agreement until 2025 with a wages of € 10M + bonuses a year. #Stuttgart (his former team) get 15% of profit. Deal completed. Exchange of documents ongoing. #transfers #CFC — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 5, 2020

На счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20.