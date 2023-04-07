Гвардиола — о Лэмпарде: ««Хорошо, что у него есть еще один шанс в клубе, который он любит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера «Челси». Специалист возглавил команду до конца сезона.

«Хорошо, что у него есть еще один шанс в клубе, который он любит. Это новый вызов для него», — заявил испанец на пресс-конференции.

В конце прошлой недели «Челси» отправил в отставку Грэма Поттера. «Синие» идут на 11-м месту в турнирной таблице АПЛ.