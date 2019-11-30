«Челси» проиграл «Вест Хэму»

«Челси» проиграл дома «Вест Хэму» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии. Единственный гол на 48-й минуте встречи забил защитник Аарон Крессуэлл.

Для команды Фрэнка Лэмпарда это поражение стало вторым подряд в АПЛ.

«Челси» с 26 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Хэм» — 16 баллов и 13-я строчка.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» — 0:1 (0:0)

Гол: Крессуэлл, 48.

«Челси»: Аррисабалага, Зума, Эмерсон, Томори, Джеймс, Ковачич, Жоржинью (Канте, 63), Маунт, Педро (Виллиан, 63), Жиру (Хадсон-Одои, 71), Пулишич.

«Вест Хэм Юнайтед»: Мартин, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Бальбуэна, Нобл, Пабло Форнальс (Масуаку, 83), Райс, Снодграсс, Антонио (Алле, 76), Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 71).

Предупреждения: Пабло Форнальс, 65. Ярмоленко, 88. Крессуэлл, 90+5.

Судья: Мосс (Англия).

30 ноября. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».

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