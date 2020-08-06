«Челси» претендует на защитника «Атлетико» Хименеса

«Челси» заинтересован в защитнике «Атлетико» Хосе Хименесе, сообщает Daily Star.

По информации источника, «синие» хотят усилить состав 25-летним уругвайцем. Сообщается, что в контракте игрока прописаны отступные в размере 110 миллионов фунтов, однако лондонский клуб рассчитывает сбить ценник на футболиста.

В сезоне-2019/20 Хименес провел за «Атлетико» 26 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость уругвайца в 50,4 миллиона фунтов.