В АПЛ введут обязательную вакцинацию от коронавируса
05:58
Английская футбольная ассоциация приняла решение, что игроки и персонал всех клубов АПЛ должны будут пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает La Repubblica. По информации источника, до 1 октября все, кто посещает стадионы должны сделать обе прививки.
Клуб, который не сделает этого, может не получить допуск до участия в турнире.
Напомним, сезон-2021/22 в чемпионате Англии стартует 13 августа. В стартовом матче «Брентфорд» сыграет с «Арсеналом».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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