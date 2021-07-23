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В АПЛ введут обязательную вакцинацию от коронавируса

05:58
Мяч АПЛ. Фото Twitter
Мяч АПЛ. Фото Twitter

Английская футбольная ассоциация приняла решение, что игроки и персонал всех клубов АПЛ должны будут пройти вакцинацию от коронавируса, сообщает La Repubblica. По информации источника, до 1 октября все, кто посещает стадионы должны сделать обе прививки.

Клуб, который не сделает этого, может не получить допуск до участия в турнире.

Напомним, сезон-2021/22 в чемпионате Англии стартует 13 августа. В стартовом матче «Брентфорд» сыграет с «Арсеналом».

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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