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Сегодня, 16:06

«Челси» определился с ценой на Пулишича

Виктория Кравченко
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Хавбек сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Франции. «Синие» определились с ценой на игрока, сообщает Lequipe.

По данным источника, лондонцы готовы отпустить футболиста в другой клуб за 20 миллионов евро. В 24-летнем американце заинтересован «Лион».

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Кристиан Пулишич
ФК Лион
ФК Челси
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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