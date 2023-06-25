«Челси» определился с ценой на Пулишича

Хавбек сборной США и «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в чемпионате Франции. «Синие» определились с ценой на игрока, сообщает Lequipe.

По данным источника, лондонцы готовы отпустить футболиста в другой клуб за 20 миллионов евро. В 24-летнем американце заинтересован «Лион».

В минувшем сезоне чемпионата Англии Пулишич провел 24 матча, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.