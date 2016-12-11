16:50 11 декабря | ФУТБОЛ — Англия

"Челси" одержал девятую победу подряд в чемпионате Англии

0
0
0

"Челси" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Англии обыграл "Вест Бромвич" (1:0). Автором забитого мяча на 76-й минуте встречи стал нападающий "синих" Диегу Коста, поразивший дальний угол ворот Бена Фостера.

Для команды Антонио Конте, которая продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице премьер-лиги (37 очков), эта победа стала девятой подряд в чемпионате Англии. Ближайшим преследователем "Челси" является "Арсенал", который после 15 матчей имеет в активе 34 очка.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

15-й тур

"Челси" - "Вест Бромвич" - 1:0 (0:0)

Гол: Диегу Коста, 76.

"Челси": Куртуа, Мозес (Фабрегас, 74), Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Педро (Виллиан, 63), Матич, Канте, Азар (Иванович, 79), Диегу Коста.

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Маколи, Эванс, Ньом, Брант (Робсон-Кану, 84), Флетчер, Якоб, Моррисон (Шадли, 78), Филлипс (Макклин, 78), Рондон.

Предупреждения: Брант, 19. Маколи, 29. Канте, 48. Доусон, 51. Якоб, 56.

Судья: Дин.

11 декабря. Лондон. Стадион Stamford Bridge.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ