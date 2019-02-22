"Челси" обжалует решение ФИФА о запрете на регистрацию новичков

"Челси" на своем официальном сайте объявил, что обжалует наказание со стороны ФИФА. Лондонскому клубу запрещено регистрировать новичков в ближайшие два трансферных окна за нарушение правил перехода несовершеннолетних футболистов. Кроме того, "Челси" оштрафован на 600 тысяч швейцарских франков.

– "Челси" получил решение дисциплинарного комитета ФИФА, – говорится в заявлении клуба. – "Челси" категорически опровергает выводы комитета и поэтому будет обжаловать вынесенное решение. Клуб хочет подчеркнуть, что уважает важную работу ФИФА, проводимую в направлении защиты несовершеннолетних. На протяжении всего расследования мы сотрудничали полностью с ФИФА. Первоначально "Челси" обвинялся в нарушениях относительно 92 игроков. Мы приветствуем тот факт, что ФИФА признала, что не было нарушений в отношении 63 из них. Однако мы крайне разочарованы тем, что ФИФА не приняла позицию клуба в отношении оставшихся 29 игроков. "Челси" действовал согласно правилам и вскоре подаст апелляцию в ФИФА.