«Челси» может приобрести Опенда, если не удастся подписать Осимхена

«Челси» может подписать нападающего «Лейпцига» Лоиса Опенда, сообщает журналист Экрем Конур.

По данным источника, «синие» переключатся на 23-летнего игрока, если им не удастся подписать форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Опенда перешел в «Лейпциг» летом 2023 года из «Ланса» и подписал контракт до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне бельгиец сыграл за немецкий клуб 21 матч, забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.