«Челси» может купить Усмана Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может стать игроком «Челси» летом 2023 года. Лондонцы рассматривают его покупку за 50 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. В Дембеле лично заинтересован главный тренер «Челси» Грэм Поттер. «Барселона», в свою очередь, не готова отпускать игрока и планирует продлить с ним контракт.

Француз перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в 2017 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 20 матчах за «Барселону», забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.