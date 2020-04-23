«Челси» может купить двух футболистов «Лилля»

«Челси» рассматривает возможность покупки двух футболистов «Лилля», защитника Габриэла и форварда Виктора Осимена, сообщает Le 10 Sport.

По информации источника, «синие» недавно связывались с французским клубом по поводу покупки 22-летнего бразильца и 21-летнего нигерийца. Сообщается, что главный претендент на Габриэла — «Эвертон», однако сам игрок еще не принял решения, несмотря на личный разговор с главным тренером «ирисок» Карло Анчелотти.

На счету Осимена 18 голов и 6 результативных передач в 38 матчах за «Лилль» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 27 миллионов евро.

Габриэл провел за «Лилль» 34 матча в сезоне-2019/20, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 17,5 миллиона евро.