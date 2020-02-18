«Манчестер Юнайтед» третий раз в сезоне обыграл «Челси»

«Челси» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии проиграл «Манчестер Юнайтед» — 0:2. В конце первого тайма счет открыл Антони Марсьяль, во второй половине встречи отличился Харри Магуайр.

«Челси» с 41 очком в активе занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (38) — седьмой. Манкунианцы выиграли у лондонцев все три матча в сезоне — два в чемпионате и один в Кубке английской лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Марсьяль, 45 (0:1). Магуайр, 66 (0:2).

«Челси»: Кабальеро, Р.Джеймс, Рюдигер, Кристенсен (Зума, 46), Аспиликуэта, Жоржинью, Канте (Маунт, 13), Ковачич, Виллиан, Батшуайи (Жиру, 68), Педро.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Байи, Магуайр, Шоу, Ван-Биссака, Фред, Матич, Д.Джеймс (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Далот, 90+2), Уильямс, Марсьяль (Игало, 90+1).

Предупреждения: Виллиан, 35. Рюдигер, 48. Фред, 59. Зума, 59. Педро, 64. Уильямс, 76. Ван-Биссака, 79.

Судья: Тэйлор (Англия).

17 февраля. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж».