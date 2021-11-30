Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Чемпион мира Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля»

20:19
Теги:

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клаудио Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля», пишет The Athletic.

Он будет работать с вратарями английской команды. При этом Таффарел сохранит должность тренера вратарей сборной Бразилии.

Таффарел в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 году. За национальную команду он сыграл 101 матч.

Напомним, что основной голкипер «красных» — Алиссон из Бразилии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Украина провела в Черном море испытания катеров типа «Айленд» из США
0