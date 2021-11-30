Чемпион мира Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клаудио Таффарел вошел в тренерский штаб «Ливерпуля», пишет The Athletic.

Он будет работать с вратарями английской команды. При этом Таффарел сохранит должность тренера вратарей сборной Бразилии.

Таффарел в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира в 1994 году. За национальную команду он сыграл 101 матч.

Напомним, что основной голкипер «красных» — Алиссон из Бразилии.