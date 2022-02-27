«Челси» готов продать Кепу за 50 миллионов фунтов стерлингов

«Челси» открыт к продаже Кепы Аррисабалаги грядущим летом и уже определился с ценой за испанского голкипера, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб готов расстаться с 27-летним голкипером за 50 миллионов фунтов стерлингов.

В 2018 году «Челси» сделал Аррисабалагу самым дорогим голкипером в мире, заплатив за него «Атлетику» из Бильбао 72 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне Кепа провел 13 матчей за «Челси» и пропустил восемь мячей. Контракт вратаря с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.