«Бавария» хочет приобрести у «Челси» защитника Кристенсена

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Челси» Андреасу Кристенсену, сообщает журналист Кристиан Фальк в Twitter 27 февраля.

По информации источника, 25-летний датчанин является приоритетом для мюнхенского клуба. При этом сам защитник хотел бы перейти в «Барселону».

Отмечается, что «Бавария» также интересуется защитниками Глейсоном Бремером из «Торино», Маттиасом Гинтером из менхенгладбахской «Боруссии» и Нико Шлоттербеком из «Фрайбурга». Но к ним мюнхенцы обратятся лишь в случае окончательного срыва подписания Кристенсена.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость датчанина в 35 миллионов евро.