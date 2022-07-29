Голкипер «Арсенала» перешел в «Кру Александра»

Голкипер «Арсенала» Артур Оконкво перешел в «Кру Александра» на правах аренды.

Контракт с 20-летним англичанином подписан на один сезон. В «Кру Александра» Оконкво будет выступать под номером 13.

«Мы рады подписать контракт с Артуром. Он был нашей целью номер один с самого начала лета», — приводит пресс-служба клуба слова главного тренера Алекса Морриса.

В прошедшем сезоне Оконкво провел 6 матчей за молодежный состав «Арсенала» и пропустил 12 мячей.