«Челси» договорился о покупке полузащитника «Саутгемптона» Лавиа за 58 миллионов фунтов

«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб заплатит за 19-летнего бельгийца 53 миллиона фунтов. Сумма сделки достигнет 58 миллионов фунтов с учетом бонусных выплат.

На этой неделе футболист пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новой командой. Игрок дал согласие на переход в «Челси» в понедельник, 14 августа.

На хавбека также претендовал «Ливерпуль».

Лавиа перешел в «Саутгемптон» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «святых».