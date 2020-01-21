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«Челси» — «Арсенал»: составы команд

22:20

Стали известны составы «Челси» и «Арсенала» на матч 24-го тура чемпионата Англии.

«Челси»: Аррисабалага — Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон — Канте, Жоржинью, Ковачич — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои.

Запасные — Кабальеро, Зума, Алонсо, Баркли, Маунт, Педро, Батушайи.

«Арсенал»: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака — Торрейра, Джака — Пепе, Езил, Мартинелли — Ляказетт.

Запасные — Мартинес, Холдинг, Мэйтланд-Найлз, Гендоузи, Уиллок, Себальос, Нкетиа.

Трансляция матча «Челси» — «Арсенал»

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