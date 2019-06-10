Бывший защитник "Тоттенхэма" умер в 49 лет

Главный тренер английского "Лейтон Ориент" и бывший защитник "Тоттенхэма" Джастин Эдинбург умер в возрасте 49 лет после сердечного приступа, тинформирует пресс-служба клуба.

Эдинбург пережил остановку сердца в понедельник, после чего был доставлен в больницу. В субботу он скончался.

Эдинбург работал в "Лейтон Ориент" с 2017 года. Под его руководством команда победила в Национальной лиге и поднялся в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии.

Ранее он также возглавлял "Нортхэмптон Таун", "Джиллинхэм", "Ньюпорт Каунти" и другие английские клубы.