Рангник сообщил, что у Варана и Шоу коронавирус

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что у игроков команды Рафаэля Варана и Люка Шоу коронавирус. Футболисты сдали положительные тесты на прошлой неделе.

«Варан и Шоу сдали положительные тесты на коронавирус. Кавани вернулся к тренировкам с командой, но понял, что пока не готов играть. У Криштиану в пятницу возникли проблемы с мышцами бедра, он не тренировался», — цитирует Рангника MUTV.