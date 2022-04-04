Хуан Мата не планирует завершать карьеру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата не рассматривает вариант с завершением карьеры, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Английский клуб не будет предлагать новый контракт 33-летнему испанцу. Летом он будет искать себе новую команду.

Хавбек играет в «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. Всего за команду он провел 278 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 47 голевых передач.

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле только в пяти матчах и не отметился результативными действиями.