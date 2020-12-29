Бывший помощник Моуринью возглавит «Шеффилд Уэнсдей»

Жозе Мораиш, бывший помощник Жозе Моуринью в «Интере», станет новым главным тренером «Шеффилд Уэнсдей», сообщает talkSPORT. На этой неделе клуб уволил Тони Пулиса.

Под руководством Пулиса «совы» в этом сезоне набрали 19 очков и занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа.

Ранее Мораиш уже работал в Англии в «Барнсли». Также в 2018 году он тренировал «Карпаты», а в прошлом сезоне «Чонбук Хендэ Моторс».