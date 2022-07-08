Бывший полузащитник «Арсенала» Уилшир объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом 30-летний англичанин сообщил в своем Twitter.
«Сегодня я объявляю о своем уходе из профессионального футбола.
Это было невероятное путешествие, наполненное огромным количеством невероятных моментов, и я чувствую себя привилегированным, что испытал все это за карьеру. От маленького мальчика, играющего с мячом в саду, до капитана любимого «Арсенала» и игры за свою страну на чемпионате мира. Я осуществил свою мечту.
Честно говоря, было трудно принять тот факт, что в последнее время моя карьера пошла на спад из-за причин, не зависящих от меня, в то время как я чувствовал, что не сделал еще столько всего. Не предполагал, что окажусь в такой ситуации.
Однако я оцениваю свою карьеру с большой гордостью за то, чего я достиг. Мне очень повезло, что у меня была такая карьера», — написал Уилшер.
Уилшир — воспитанник «Арсенала». За лондонский клуб хавбек дебютировал в сезоне 2008/09 в возрасте 16 лет, проведя за «канониров» в общей сложности 197 матчей.
Также футболист выступал в составе «Болтона», «Борнмута» и «Вест Хэма». За сборную Англии Уилшир провел 34 матча и забил 2 гола.
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|МЮ
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|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -