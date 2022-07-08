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Сегодня, 12:29

Защитник «Барселоны» Лангле перейдет в «Тоттенхэм»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перейдет в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб арендовал 27-летнего француза на год без опции выкупа.

Отмечается, что выплата зарплаты защитника будет распределена между клубами.

В прошедшем сезоне Лангле принял участие в 26 матчах за каталонцев во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1545035921661329415
Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
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