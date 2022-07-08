Защитник «Барселоны» Лангле перейдет в «Тоттенхэм»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перейдет в «Тоттенхэм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб арендовал 27-летнего француза на год без опции выкупа.

Отмечается, что выплата зарплаты защитника будет распределена между клубами.

В прошедшем сезоне Лангле принял участие в 26 матчах за каталонцев во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.