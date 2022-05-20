Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:28

Аршавин о Венгере: «Профессор. Слишком умный, чтобы быть тренером»

Аршавин рассказал о тренере Арсене Венгере
Читать «СЭ» в

Заместитель генерального директора «Зенита» и бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к бывшему тренеру Арсену Венгеру.

«Венгер — большой профессионал, хорошо видит молодых футболистов. Мы его называли профессор — это ему подходит. Он слишком умный, чтобы быть футбольным тренером», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Россиянин становился бронзовым призером чемпионата Англии и финалистом Кубка лиги.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы, трижды приводя «канониров» к победе в АПЛ. Помимо этого, лондонцы под руководством французского специалиста по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4700701-arshavin-venger-slishkom-umnyj-chtoby-byt-futbolnym-trenerom.html
Андрей Аршавин
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Вернется ли Хабиб Нурмагомедов в UFC? «Орел» принял вызов Фергюсона, а Махачев дал прогноз на бой Хабиб - Оливейра
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полиция начала расследование инцидента с Виейра
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 28 6 3 96-24 90
2
 Ливерпуль 37 27 8 2 91-25 89
3
 Челси 37 20 11 6 74-32 71
4
 Тоттенхэм 37 21 5 11 64-40 68
5
 Арсенал 37 21 3 13 56-47 66
6
 МЮ 37 16 10 11 57-56 58
7
 Вест Хэм 37 16 8 13 59-48 56
8
 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37-40 51
9
 Лестер 37 13 10 14 58-58 49
10
 Брайтон 37 11 15 11 39-43 48
11
 Ньюкасл 37 12 10 15 42-61 46
12
 Брентфорд 37 13 7 17 47-54 46
13
 Астон Вилла 37 13 6 18 50-51 45
14
 Кр. Пэлас 37 10 15 12 49-46 45
15
 Саутгемптон 37 9 13 15 42-63 40
16
 Эвертон 37 11 6 20 42-61 39
17
 Лидс 37 8 11 18 40-78 35
18
 Бернли 37 7 14 16 33-51 35
19
 Уотфорд 37 6 5 26 33-75 23
20
 Норвич 37 5 7 25 23-79 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 - : -
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 - : -
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 - : -
22.05 18:00
Челси – Уотфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 21
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 26 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости