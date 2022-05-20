Аршавин о Венгере: «Профессор. Слишком умный, чтобы быть тренером»

Заместитель генерального директора «Зенита» и бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к бывшему тренеру Арсену Венгеру.

«Венгер — большой профессионал, хорошо видит молодых футболистов. Мы его называли профессор — это ему подходит. Он слишком умный, чтобы быть футбольным тренером», — цитирует Аршавина «Чемпионат».

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. Россиянин становился бронзовым призером чемпионата Англии и финалистом Кубка лиги.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 годы, трижды приводя «канониров» к победе в АПЛ. Помимо этого, лондонцы под руководством французского специалиста по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.