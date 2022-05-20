Полиция начала расследование инцидента с Виейра

Английская полиция начала расследование инцидента, произошедшего после перенесенного матча 33-го тура АПЛ «Эвертон» — «Кристал Пэлас» (3:2), информирует Sky Sports.

После финального свистка болельщики «Эвертона» выбежали на поле «Гудисон Парк», чтобы вместе с командой отпраздновать сохранение прописки в премьер-лиге.

Один из фанатов подбежал к главному тренеру «Кристал Пэлас» Патрику Виейра и начал всячески его провоцировать — кричал в его адрес и показывал оскорбительные жесты.

45-летний француз сначала старался игнорировать выпадки болельщика, но затем разозлился и стал его бить.