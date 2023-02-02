Бывший нападающий «Марселя» Айю может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест»

Бывший нападающий «Марселя», «Суонси» и «Вест Хэма» Андре Айю может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство английской команды рассчитывает на подписание контракта с ганским форвардом. Они считают его опытным игроком, который может хорошо показать себя в основе клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Эвертон» и футболист уже прилетел в Англию для переговоров с клубами АПЛ.

В текущем сезоне он провел 10 матчей за катарский «Аль-Садд», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 29 января 2023 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Ноттингем Форест» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко за 20 матчей.